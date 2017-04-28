五一小長假臨近 北京查緝黑導遊
大陸五一小長假臨近，北京各地的熱門景點也日漸熱鬧起來。在頤和園門前的「黑導遊」又蠢蠢欲動，準備迎客。他們一般以收取100元（人民幣，下同）價格，以陪遊、講解為由，非法招攬遊客。
《法制晚報》報導，北京市公安局環食藥旅總隊的旅遊員警已會同海淀、東城、西城警方連續行動，針對非法一日游、黑導遊等亂象展開專項打擊行動，並會同旅遊委、工商局、城管等行政執法部門，展開旅遊市場清理整治行動。
警方已於4月26日、27日，在多個旅遊景點查獲了15名黑導遊。
在頤和園門前成群結隊的黑導遊過去都是單獨行動，尋找一些零散的遊客，然後漫天要價，收取每人60元至100元不等。有些黑導遊甚至連假導遊證都懶得掛，直接在胸前掛了張公園年票就上崗了。
(旺報)
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