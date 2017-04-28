朱育賢陷低潮 教練要他回歸基本面

朱育賢近期陷入低潮，教練要他回歸基本保持平常心。（中時資料照）

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Lamigo桃猿朱育賢，開季原本表現出色，不僅打擊率曾高達4成，更曾靠著選球，上壘率達到5成38，不過近期陷入低潮，他指出，主要是自己想太多，太鑽牛角尖。

朱育賢進入職棒第二年，日前更曾受到外國球探注意，不過近期成績卻直線下滑，打擊率僅剩2成39，他坦言，打不好讓自己想太多，教練也說要平常心去面對比賽。

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最近幾場比賽，朱育賢遭到三振的次數也提高，他說，自己確實有很多要學習的地方，現在就是一切回歸基本面，慢慢找出調整的方式，去迎接接下來的比賽。

朱育賢也提到，打得好對手一定會對自己做更仔細的研究，自己也要短時間做出修正，這就是打職棒最難的地方。

(中時電子報)