少女看自己性愛片遭父撞見 害男友吃官司

21歲黃姓男友去年5月帶著少女到摩鐵提前歡度18歲生日，酒酣耳熱雙方發生性關係，黃男在少女同意下，以手機錄下性愛影片，事後傳給少女留念，沒想到少女「欣賞」時被父親看到，追問出詳情後氣得報警提告。

黃男坦承不諱，強調是你情我願，女友也承認彼此交往互愛才上床，但黃男拍攝未滿18歲少女性交行為，已違反《兒童及少年性交易防制條例》罪嫌，桃檢審酌黃男已取得少女父親諒解，雙方達成和解，予以緩起訴1年，另需向國庫支付5萬元。

(中時)