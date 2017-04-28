林威廷設盜壘目標 開季至今未曾失敗

林威廷本季至今盜壘成功率百分百。（資料照 富邦球團提供）

富邦悍將林威廷，開季至今除了打擊表現穩定外，盜壘次數目前也是全隊最高，而且目前發動盜壘還沒有失敗過，他說：「今年自己本來就有設定目標，就是把盜壘成功率提高。」

林威廷坦言，自己不是腳程非常快的選手，去年雖然有21次盜壘，不過是因為發動比較多次的關係，自己沒有想要去挑戰盜壘王，不過有想著要去提升自己的盜壘成功率。

林威廷目前5次盜壘未曾失敗，在目前盜壘排行榜中，排名第二高，林威廷指出，春訓期間教練有指導，在第幾局，幾比幾時，發動盜壘的成功率比較高，自己也會去觀察對方投手，提升自己。

林威廷也提到，會去觀摩其他盜壘很強的選手，看影片作學習，他也稱讚桃猿隊的跑者都滿厲害的，包含林智平、陳俊秀等人。

(中時電子報)