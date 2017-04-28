被爆勾搭53歲高層搞不倫 橋本奈奈未痛訴真相

橋本奈奈未日前爆出不倫戀。(取自日網)

橋本奈奈未反駁不倫戀。(取自乃木坂46官網)

日本女團「乃木坂46」24歲成員橋本奈奈未今年2月宣布退出演藝圈，希望能過普通人的生活，未料日前她就被直擊與前所屬唱片公司53歲已婚董事村松俊亮多次密會，疑似遭老闆私有化。對於不倫戀傳聞，橋本奈奈未昨日也透過乃木坂官網發表正式回應。

橋本奈奈未被爆與前唱片公司高層不倫戀，她昨日選擇在乃木坂官網公開澄清，表示專屬合約到今年3月底結束，被雜誌拍到的照片還是在合約內，各種臆測卻彷彿是事實般四處散播，令她感到可怕，最痛苦的莫過於許多粉絲因此動搖。

橋本奈奈未又說，不得已用這樣的方式留下最後話語，真是令人難過，最後更重申：「我和村松先生之間沒有任何違背道德的關係。」

先前《周刊文春》報導，指在今年2月引退的橋本奈奈未，雖然離開演藝圈，但一直與唱片高層村松俊亮私下往來，更公開村松多次接送橋本奈奈未回家照片，讓橋本奈奈未深陷不倫疑雲。

(中時電子報)