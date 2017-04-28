蘇嘉全談主席台尊嚴 羅智強酸：健忘

國民黨立法院黨團28日佔領議場主席台，抗議民進黨在初審中強行通過前瞻基礎建設特別條例草案，藍委要求前瞻條例退回重擬。（姚志平攝）

立法院長蘇嘉全今（28）日呼籲國民黨團不要佔主席台，否則國會永無寧日，不要輕易侵犯主席台尊嚴。前總統府副秘書長羅智強酸蘇嘉全，蘇嘉全的「健忘力」，真是讓人景仰得如滔滔江水，連綿不絕。

羅智強指出，民進黨在野八年，霸佔主席台93次，創世界紀錄，且民進黨的暴力紀錄，更是斑斑可考。

例如，2007年民進黨立委王淑惠，除下高跟鞋直接砸向主席台，砸中王金平院長，顏清標。2010年黃偉哲，直接將沉重的計時器砸向主席台，砸中吳育昇。

羅智強質疑蘇嘉全，民進黨過去這些行為有譴責過嗎？國民黨杯葛叫永無寧日，那民進黨更粗暴地行為豈不是暗無天日？

(中時電子報)