莫文蔚扮性感小野貓 出道25年首次編舞
中天《天籟之戰》邀請重量級歌手費玉清、莫文蔚、華晨宇及楊坤擔任明星導師，上週收視創新高，4歲以上平均收視達1.07。29日將播出最後一場初賽，上集初嚐敗績的莫文蔚，此次再度遇上素人歌手楊子，被指定演唱經典卡通主題曲〈黑貓警長〉。莫文蔚得知結果當場笑翻：「你夠狠了你！」莫文蔚以一襲性感黑色貓女打扮現身，華麗舞台表演驚艷全場，一舉擊敗實力派對手，再次登上獲勝者的天籟之塔。
莫文蔚表示，改編這首歌很有壓力，因為這首歌是許多人重要的童年回憶，不僅要有小野貓的性感風情，還要有警長威武的形象；她私下受訪更透露，她入行很久都沒唱過這類型歌曲，對她來說是一個全新的體驗，且她真的有養一隻黑貓「Smokey」，感覺既親切又新鮮，腦中對這首歌浮現許多想法，「我跟編曲者討論編曲之後，腦海中已經浮現出一段配合歌曲的舞步，所以我也獻出了第一次編舞的經驗。」
莫文蔚的性感黑色貓女打扮讓觀眾大飽眼福，莫文蔚表示，她個人非常喜歡「mix and match（混搭）」，「在舞台上的表演，無論是燈光、音樂、衣服及表演者都是整體的全面演繹，不可分割，每個部份都需要好好配合」，而在《天籟之戰》的演出服裝，大部份都是她的私人珍藏，尤其是從世界各地蒐集回來的馬甲，當中還有一些是媽媽的古董珍藏，她大笑說：「這次統統派上用場，為了配合不同歌曲的演出，我真的算是無私奉獻了！」
本集精彩內容於中天綜合台CH36頻道29日晚間8點《天籟之戰》播出。
(中時)
關鍵字：莫文蔚
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