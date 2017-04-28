3外將仰德賽並列領先1 詹益信T18台將最佳
總獎金30萬美元 （約合台幣909萬元）亞巡賽級的2017仰德傳承賽，今天（28日）在苗栗全國花園鄉村俱樂部進行的第2回合，23歲的韓國選手張二根丶泰國斯瑞松與胞彭馬，同以兩回合總桿低於標準桿6桿的138桿，暫並列第1。張二根今天揮出66桿，斯瑞松67桿，彭馬69桿。
台灣選手詹益信揮出71桿，以兩回合低於標準桿1桿的143桿，與另7位選手暫並列第18位，是前兩輪排名最佳的台灣球員。林冠伯與汪聰傑同以兩回合144 桿，暫並居第26位。
詹益信今天抓5鳥丶2柏忌及1個雙柏忌，前9洞36桿丶後9洞35桿，他表示，球場狀況很好，果嶺極具挑戰性，會是這場比賽勝負關鍵，既然已經晉級決賽，最後兩回合就要拼出好名次。
林冠伯今天抓4鳥及1柏忌，前9洞3鳥33 桿，後9洞各1鳥與柏忌。他表示，今天打上果嶺成功率很高，18洞有15洞成功打上果嶺，不過31次推桿還要加油，這輪果嶺速度比昨天快，風勢也很大，只能保持耐心性慢慢打。
首輪暫並列第2的台灣職業球員宋孟璋今天開球木桿左歪右斜，打出76桿，兩回合145桿，與包括6位台灣選手林文堂丶洪健堯丶方胤人丶陳銘傳丶彭弘瑾與王偉祥在內另11人並居第33位。
參賽的兩位業餘選手陳裔東148桿，全國球場球王蔡政宏160桿，均被淘汰。
比賽兩回合結束後，大會取兩回合總桿高於標準桿3桿的147桿以內共65位選手晉級後兩回合決賽。
(中時電子報)
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