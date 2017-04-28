《新聞深喉嚨》戶外開講傾聽基層心聲

平秀琳深入基層了解民眾想法。（中天提供）

中天招牌政論節目《新聞深喉嚨》開播以來，秉持真道理性、真愛台灣的精神，針對人民關心的公共政策和時事議題廣邀名嘴和政治人物做專業、深度的分析探討，深受觀眾支持，收視表現亮眼，因應即將到來的520總統就職週年，規劃連續三週的外場特別報導，將前進花蓮、南投、金門三地，把攝影棚搬到戶外開講，主持人平秀琳表示主要目的是希望深入基層去看看大家對於蔡總統執政成績的感受，「特別選花蓮、南投和金門是因為這一年來，兩岸關係的變化很大，很多以觀光為主的縣市受到的衝擊最大，所以想去聽聽在地人的心聲。」

《新聞深喉嚨》戶外開講第一站將在4/30(日)晚間七點半於花蓮東大門夜市登場，製作單位邀請花蓮縣長傅崐萁、資深媒體人康仁俊、前台北市副市長李永萍以及實踐大學副教授賴岳謙等學者和在地民意代表，和主持人平秀琳一起討論基層民生相關議題，也會同步檢視蔡總統執政一年的成績單，歡迎鄉親踴躍出席表達真實想法。該集節目內容將在5月1日晚間八點於中天新聞台52頻道播出。

《新聞深喉嚨》每周一到周五晚間八點至九點半於中天新聞台52頻道播出。

(中時)