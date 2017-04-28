攝影老頑童 陳田稻的影像追逐趣味

陳田稻攝影作品一

陳田稻攝影作品二

陳田稻攝影作品三

陳田稻攝影作品四

陳田稻攝影作品五

陳田稻攝影作品六

陳田稻攝影作品七

陳田稻攝影作品八

經營事業與攝影創作有什麼關係?對許多人來說可能是風馬牛不相干的兩件事，但對於大眾證券董事長陳田稻而言，除了都需要「趣味」（意指有興趣），他認為攝影就是要設定好光圈快門，把握精準的快門時機，就有機會拍到好照片；做事業，也要隨時做好準備，精準判斷投資機會，才能創造成功企業，兩者是一樣道理。

陳田稻28日以攝影家的身分，在台北國父紀念館舉辦名為《回味》的大型回顧展，展出他從事攝影創作逾一甲子的作品。他的創作取材多元，風格多變，敢於嘗試，從市井小民的日常生活、人物、精緻藝文表演，到抽象視覺構成，甚至每天住家遠眺的景觀，都可以成為他源源不斷的取材來源，不同題材與表現形式，都可見諸於他的創作，呈現他帶有赤子之忱，對各種事物又極具好奇心的老頑童性格。

1950年代一個偶然機會，因為參加台北市新公園的人像攝影活動，讓他一頭鑽入攝影領域，不僅拍照，還自己做暗房，沖洗黑白照片，後來更與知名攝影家好友柯錫杰一起迷上拍攝舞台表演，雖然沒有受過學院訓練，卻走上另類形式的專業創作路線，並樂此不疲，也征戰國內外各種比賽，抱回許多大獎。

他對於攝影的熱愛，不僅形諸於他熱衷的攝影創作，2013年高雄市主辦「亞太城市高峰會（APCS）」，陳田稻還自掏腰包，蒐羅各類介紹高雄歷史、人文、建設、文化、經濟的全方位圖像，出版一本介紹高雄的攝影集，除致贈與會國家市長代表，還分送給許多國家大學圖書館，成功扮演影像外交的工作。

對於出身高雄陳家的他，玩攝影不能完全替代他在經營企業上的角色，但從他談到攝影那種投入陶醉的神情，更能印證他自嘲為「老頑童」的性格，顯然攝影帶給他的意義不僅止於「趣味」，更是另一種文化身分與知覺。

(中時)