Gino跳鬼怪舞 影片驚見「鬼怪」？！

GINO（右）及周定緯。（GINO提供）

充滿神祕感。（GINO提供）

大秀舞技。（GINO提供）

酷帥有型。（GINO提供）

GINO（右起）、王彩樺、周定緯。（GINO提供）

李博翔（右起）、王上豪、GINO。（取自臉書）

孔劉笑容迷人。（許方正攝）

孔劉的魅力男女通吃！Gino前不久看了孔劉主演的韓劇《鬼怪》，非常喜歡劇中〈Stay With Me〉的音樂，也對地獄使者和鬼怪的互動印象深刻，於是當起製作人，找了第一次合作的周定緯及交情不錯的舞蹈老師編舞，也找攝影師、導演、自借噴煙機、遮光布，自嘲是「校長兼撞鐘加打雜」一手包辦，前後花費3萬元，5天內完成了這支「鬼怪舞」。

影片27 日晚放上youtube之後，引來迴響，粉絲留言誇「帥慘了」，也打趣表示唱跳歌手出身的Gino寶刀未老、「中間彩樺姊那段太有哏、太可愛了」，樓心潼留言主動報名想學「鬼怪舞」，羅美玲留言「畫面、歌曲太經典啊（鬼怪魂不滅）」，影片在網路分享後不到24小時，包括黃子佼、王彩樺等人及網友的分享已高達1000多次，也有至少6000多人按讚。

提到跳鬼怪舞動機，Gino說，因為看了孔劉主演的《熔爐》、《屍速列車》等作品，發覺孔劉把角色演得很有魅力，加上看了孔劉的經歷，知道他從《咖啡王子一號店》當紅到退伍後

，沉寂一段時間，近來連著幾部作品才又受矚目，他和孔劉剛好都是37歲，巧合也有同樣經歷，讓他心有戚戚焉，「我也像個粉絲一樣，要向他看齊」，演員要有積極創造自我價值的態度很重要。

他透露，剪接師用大銀幕剪接時，一度看到怪怪的東西，縮剪成6秒鐘傳給他，他也看到自己的身後依稀出現白影，但看得不是很清楚，他擔心嚇到大家，所以沒把這一段畫面剪出來，笑說「沒想到跳鬼怪舞好像真的拍到鬼怪了」。他說，影片雖然沒有很完美，還是盡量呈現，很感謝王彩樺義不容辭，半夜跟著他們一起完成作品，她講「恁阿嬤」那一段的台詞製造不少「笑」果。

《我的老師叫小賀》年輕演員李博翔、王上豪此次不收分文當場務也讓他很感動，「他們兩個是現在粉絲人數比我還多的年輕輩，他們在拍戲現場還滿聽我的話，拍戲之外我也常跟他們說要多充實自己，所以拍這支影片，他們想來看看我在幹嘛，很謝謝他們願意放下光環做場務的工作，不枉費我疼他們」。

(中時)