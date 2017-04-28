美國首季GDP增長0.7％ 創3年來最低

美國週五公布總統川普(Donald Trump)上任來的首季國內生產毛額(GDP)，結果季增年率僅為0.7％，為3年來最糟表現，這也讓力拼百日政績的川普相當難看。

根據商務部公布的第1季GDP初值，季調後的季增年率為0.7％，創2014年第1季以來最差表現，除了不及美國近8年經濟擴張的平均季度成長率的一半，也低於經濟學家預估的1％與去年第4季的2.1％季增年率。

(工商)