國軍形象劇《最好的選擇》開鏡 阿帕契直升機助陣

國軍形象劇《最好的選擇》4月28日在陸軍特戰指揮部舉行盛大開鏡典禮。（記者廖慧娟攝）

《最好的選擇》開鏡典禮會場，阿帕契直昇機展英姿。（記者廖慧娟攝）

國軍形象劇《最好的選擇》4月28日在陸軍特戰指揮部舉行盛大開鏡典禮，總製作梁修身率主要演員陳禕倫、高山峰、袁艾菲、安唯綾、梁修治、民雄、李信恩等主要演員出席，國防部更動員300多名官兵支援，會場兩側也展示阿帕契直升機與黑鷹直升機、雲豹甲車等重裝備，宣示國軍戰力。

在陸軍專校戰鼓隊的激昂鼓聲中，男主角陳禕倫率領劇中「玉山特種勤務中隊」隊員高山峰、古貿瑜、張世賢、曲獻平、徐愷等人穿著黑色特勤軍服、手持T91步槍帥氣進場，此時，3架阿帕契直升機編隊低空衝場，飛越記者會上空，襯以會場上的國人自製雲豹甲車、雷霆2000等先進裝備，以及復仇者飛彈、車載天箭一型飛彈、紅隼反裝甲飛彈等多種國軍現役裝備，氣勢磅礡。

在隆重的開鏡儀式結束後，「玉山特種勤務中隊」成員們與特種作戰部隊的多名軍士官進行戰技操演，大秀繩索垂降及格鬥戰技，展現演員們5天集訓成果。

(旺報)