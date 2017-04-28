川普就職百日 政策漸趨務實

財經雜誌《巴倫週刊》報導，當初高舉美國優先大旗而當選總統的川普(Donald Trump)，在執政百日期間政策從追求民粹主義轉向務實作風，當中最大推手須歸功在白宮漸占上風的華爾街勢力。

在川普迎接上任後的第100天，道瓊不僅再刷新高，那斯達克指數更首度衝破6千點大關。自川普宣誓就職已來，道瓊工業指數漲幅逾6％、標普500指數也勁揚超過5％。

(工商)