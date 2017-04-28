反年改圍立院爆發衝突被法辦 李來希喊：天理何在？

反年改包圍立院爆衝突遭法辦，李來希喊：天理何在？（資料照片，姚志平攝）

反年金改革團體4月19日包圍立院，民眾阻擋縣市長、立委、官員等人進入立院，爆激烈衝突。全國公務人員協會理事長李來希今前往台北市中正一分局應訊，訊後被警方函送法辦，李來希怒喊：天理何在？

李來希在臉書不滿說：「一個溫良恭儉讓一輩子奉公守法的人，竟然被抹黑成暴民，天理何在？公道何存？」

網友力挺說：「天理跟公道是豬鼻子說了算。」「要小心應付，他們要除去你就可以隨心所欲。」「真的是讓人氣憤滿懷！」「中正一分局的警察，應該就直接表明是綠，還是藍的，這樣以後要出手，才可以確認方向.....。」

(中時電子報)