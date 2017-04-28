滴滴出行完成55億美元融資
華爾街見聞報導，中國網路叫車龍頭滴滴出行今日宣布，完成規模逾55億美元的新一輪融資。而在此輪融資後，滴滴出行估值將達500億美元，成為全球估值次高的科技初創企業，僅次於Uber。據了解，滴滴出行計劃將這筆資金用於開拓海外市場、研發無人駕駛。
此輪資金由日本軟銀、中國招商銀行、中國交通銀行、美國銀湖資本投資，除了銀湖資本是首次投資滴滴出行，其他3者均曾對其有過投資。值得注意的是，滴滴出行背後的投資方力量龐大，包括蘋果、阿里巴巴、騰訊、DST、淡馬錫等世界知名企業、機構均是其投資方。
另據財新報導，多份針對滴滴出行的融資文件顯示，滴滴出行計畫於2018年在美國上市，而屆時估值將達870億美元。
但目前，滴滴出行在中國市場遇上困境，去年其斥資不斐，以收購中國Uber業務方式，成功在網路叫車大戰中存活到最後，但目前中國各地政府對網路叫車業務、司機資格等要求和審核趨嚴，對此，滴滴出行恐仍需龐大資金才能在市場中開展新動作。
(工商)
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