時尚界「小CK」來台開店了！
網路上代購量最多的東南亞時尚品牌要屬CHARLES & KEITH，時尚界稱它「小CK」女鞋與包款，在近3年甚至風靡日本、台灣，國內更有不少代理商爭相代理，但在新加坡CHARLES & KEITH堅持直營下，終於在今年進駐台灣微風廣場，50坪面積與現代時尚感的精品級店舖，銷售鞋款從1000至2300元不等，已在名人圈裡掀起超值狂購風。
CHARLES & KEITH台灣行銷經理鄭珮鈺指出，目前全球家數逾500家，中國就有130家，每年業績成長都在兩位數，選擇此時進台，主要是為了做好開店前的市調準備，無論是選點與價格策略，她說，台灣女鞋市場近年來大受快時尚衝擊，甚至有不少本土女鞋品牌收攤，小CK在價格上可以說是與菲律賓等地同步。
(工商)
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