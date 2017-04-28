花卉門外漢 深耕10年成產銷班班長

嘉義縣新港鄉花農林惠振，從門外漢深耕10年搖身一變新港鄉農會花卉產銷班班長。(高錦如攝)

一朵朵美麗綻放的洋吉梗，在花卉產銷班班長林惠振的推動下，外銷到日本，讓產銷班1年營收達4、5000萬元。（高錦如攝）

嘉義縣新港鄉花農林惠振，從門外漢深耕10年搖身一變新港鄉農會花卉產銷班班長，也為外銷洋吉梗的重要推手。

現年46歲的林惠振，曾從事服務業4年，但因看到朋友種起花卉，認為很有趣，曾有2年時間一邊上班一邊兼副業與住在朋友合夥種植星辰花。林惠振說，由於該車程往返時間需1小時30分鐘，路途遙遠，因此萌生在自己家鄉種植的念頭，於28歲那年加入農會，透過前輩與農業相關單位指導，一步步穩扎穩打，默默拼出好成績，先後擔任兩屆的產銷班班長。

林惠振表示，在產銷班擔任班長期間，有貿易商看中他們的洋吉梗，認為有外銷的價值，因而找上他們洽談，林惠振也擔憂市場飽和，並開始拚外銷，四度至日本取經，打造日本要的品質、規格，不斷推陳出新，讓日本市場接受。

從外銷26萬支洋吉梗到現在170萬支，林惠振成功替產銷班創造1年營收達4、5000萬，林惠振謙虛地說，這些都是與班員一起努力的結果，才能有這樣的好成績。

(中時)