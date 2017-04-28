前國部長之子李信恩 國軍形象劇演反派

李信恩與軍方淵源頗深。（廖慧娟攝）

國軍形象劇《最好的選擇》今天（28日）下午在陸軍特戰指揮部舉行盛大開鏡典禮，演員之一的李信恩備受矚目，因為他是前國防部長李天羽的次子，卻在劇中演反派。

李信恩笑說，因為還沒開拍，不方便透露劇情，但父親並不反對他演反派角色，只期許他能用心把戲拍好。

因為父親的關係，李信恩從小在空軍基地成長，也曾有報考軍校、如父親一樣翱翔天際的夢想，卻因近視太深，被迫放棄，轉而投入資訊產業，服役時則當憲兵。

因為喜歡演戲，李信恩3年前投入演藝圈。他表示自己目前留有數個顧問職，又開了寵物店，沒有經濟問題，反而可以全心投入演藝工作。

(旺報)