無四死球完封富邦 史博威暫居三冠王

史博威今面對富邦悍將，投出本季首場完封勝。(周鎮宇攝)

ELEVEN SPORTS贊助合作

Lamigo桃猿洋投史博威，今面對富邦悍將，展現強大壓制力，主投9局，投出本季首場完封勝，還狂飆11次三振，奪下單場MVP。

史博為此役前8局投完用了100球，讓富邦打者一籌莫展，總教練洪一中說：「當時有問他是否繼續投，他說沒問題，相信不管哪位投手在這種情況都想挑戰看看。」

洪總也指出，今天史博威的狀況真的非常好，第一球搶到好球的機率非常高，也改進了前幾場球路偏高的問題，真的投得很出色。

ELEVEN SPORTS贊助合作

對於今天完全壓制對手，史博威說，自己其實沒有做任何改變，只是盡量讓自己身體放輕鬆，不要過度用力去投球。

此役過後，也讓史博威暫居勝投、自責分率與三振王，不過他笑笑回應，球隊的另一位洋投賽格威，應該馬上就會追趕過去，自己並不在在意這些。

去年史博威效力韓職，今年則轉往中職發展，他指出，去年在韓職球季，其實表現沒有這麼出色，但讓自己更了解，自己是屬於什麼類型的投手，也更好去調整自己，對今年來到中職也幫助很大。

(中時電子報)