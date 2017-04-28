無四死球完封富邦 史博威暫居三冠王
Lamigo桃猿洋投史博威，今面對富邦悍將，展現強大壓制力，主投9局，投出本季首場完封勝，還狂飆11次三振，奪下單場MVP。
史博為此役前8局投完用了100球，讓富邦打者一籌莫展，總教練洪一中說：「當時有問他是否繼續投，他說沒問題，相信不管哪位投手在這種情況都想挑戰看看。」
洪總也指出，今天史博威的狀況真的非常好，第一球搶到好球的機率非常高，也改進了前幾場球路偏高的問題，真的投得很出色。
對於今天完全壓制對手，史博威說，自己其實沒有做任何改變，只是盡量讓自己身體放輕鬆，不要過度用力去投球。
此役過後，也讓史博威暫居勝投、自責分率與三振王，不過他笑笑回應，球隊的另一位洋投賽格威，應該馬上就會追趕過去，自己並不在在意這些。
去年史博威效力韓職，今年則轉往中職發展，他指出，去年在韓職球季，其實表現沒有這麼出色，但讓自己更了解，自己是屬於什麼類型的投手，也更好去調整自己，對今年來到中職也幫助很大。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。