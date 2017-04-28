年輕美髮師不只作造型 連續4年幫身障朋友圓夢
美髮師不只幫人做造型，一雙雙手投入公益，默默行善教人感動。米蘭時尚髮型連續4年為身障朋友圓夢，5月份也將提撥1%所得，捐作智青們購置烤箱、攪拌機等設備，尤其，以往均由主管帶頭付出，今年交棒給一群8年級生新銳設計師傳承善念，「一代傳一代行善，希望社會變得更好。」
為幫助伊甸基金會心智障礙青年們打造夢想烘焙廚房，米蘭時尚髮型20名新銳設計師，28日化身烘焙師傅，放下剪刀，陪著身障青年製作鳳梨酥等點心，體驗身心障礙者日常生活上的不便。
米蘭時尚髮型總裁許漢宗說，每個人都有一個夢想舞台，美髮師的舞台就是不斷挑戰自我能力，以專業技能打造完美髮型，身心障礙朋友受限身體障礙，在工作面臨種種挑戰，透過大家的幫助，有一天，身障朋友也可以靠自己的力量，站上人生舞台發光發熱。為響應這場募集動夢想廚房活動，5月份也將提撥1%所得，也希望號召更多民眾一起加入行善行列。
他說，連續4年挹注伊甸基金會，今年首度將善舉「向下傳承」，由甫晉升設計師的新秀們擔綱重任，別具意義的是，這批新秀晉升設計師第一天作的第一件事，就是走進教養院義剪，從「行善」開啟工作新頁。 有設計師透露，嘴巴說行善很簡單，實際動手才能領悟「付出」的真諦。
伊甸基金會台南職重中心張雅琪主任表示，社區日間作業社區從101年提供身心障礙朋友，透過社區化及在地化深耕服務，落實自立生活，目前亟需經費打造愛心廚房，米蘭幫忙築夢圓夢，讓智青們離夢想近一些了。
(中時)
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