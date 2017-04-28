日北海道發現「世界級」恐龍化石 可能為新物種
日本北海道穂別博物館27日公開日本最大的白堊紀草食恐龍化石，這具化石還可能是新的物種。
根據日本《讀賣新聞》報導，日本北海道鵡川町穂別博物館27日宣布，確認發現日本最大的完整恐龍化石。這批恐龍化石自白堊紀（7200萬年前）的地層挖掘出，為大型草食性恐龍，屬鴨嘴龍科，頭部至尾部長約8米，高約3.5米，可能是鴨嘴龍科恐龍的新物種。
北海道大學的研究團隊負責人小林快次表示，這次發現的大型恐龍化石能夠保存如此完整，是非常罕見的事，能更深入了解恐龍繁盛時期的環境。他也說，這是日本恐龍研究史上最大的發現。
該批化石最初在2003年被挖掘出；2011年時小林快次確認為恐龍化石；北海道大學的研究團隊與穂別博物館從2013年起展開大規模挖掘調查，迄今已發現1600多塊的化石，穂別博物館在確認了顎骨、脊椎、大腿骨等部位的化石190多塊，判定屬於同一恐龍，並在27日公開。
(中時電子報)
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