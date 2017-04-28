林承飛單場4支4 洪一中：感覺打出去年氣勢了

桃猿林承飛，今年面對富邦悍將，單場4打數4安打，擺脫開季打擊低潮。 (資料照 鄭任南攝)

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林承飛今年球季陷入低潮，開季至今打擊率未超過3成，不過今面對富邦悍將，終於打出手感，單場4打數4安打，包含本季首轟，總教練洪一中表示，感覺有打出去年的氣勢了。

林承飛去年球季表現亮眼，不過今年開季卻始終找不回打擊手感，林承飛說，自己主要是心態上的問題，其實打擊練習時狀況都不錯，但上場打擊就有點急了。

此役林承飛終於打出本季首次猛打賞表現，在第9局還開轟，林承飛表示，第一支安打打出來比較重要，有感覺到今年揮擊的情況比較順暢，也讓自己的心情比較放心。

開季陷入低迷狀態，林承飛坦言，不擔心是騙人的，不過可能就是太擔心導致自己始終打不好；此役終於擺脫低潮，洪總也期待，林承飛能從今天開始正式回到去年的打擊狀況。

(中時電子報)