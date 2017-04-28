自學申請需蓋640個章？自學團體批擾民
申請自學要蓋640個章？台南大腳小腳光子共學團，因不滿為孩子申請自學，今年起不僅申請份數大幅提高，且每一頁需蓋上申請人私章及與正本相符用印共640個章，多位媽媽今天到市府舉牌，痛批教育局擾民；教育局擇回應，家長提出的份數及蓋章質疑，都可再討論研議。
「強調綠能、環保的政府，竟要求家長大量使用紙張？」家長李淑惠說，今年有意申請自學者，申請份數從以往5份提高至17份不說，而且，竟在申請日截止前7天，也就是4月24日，才通知家長需在16份影本的每一頁，蓋上申請人私章及和正本相符的用印。
李淑惠表示，若以1份自學申請書約20頁計算，每個申請人至少得蓋640個章，她說，反觀以往，只需在正本簽名處旁蓋章即可，雖曾向教育局反映，但未獲回應。
共學團強調，相較新北市只要紙本4份、桃園3份，甚至，台東、高雄、台中及台北申請書均已改為電子化，台南市聲稱綠能城市，做法卻與其他縣市大相逕庭。教育局強調，申請份數和蓋章數，都可討論研議。
另外，自學申請也要求雙方共同監護，相較一般入學只需單一方簽名，自學家長認為教育局未在同一基準點看待自學家庭。教育局長陳修平說，自學管道不同於一般入學，仍須經過雙方家長同意。
(中時)
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