第九屆兩岸電影展開幕片《不成問題的問題》

第九屆兩岸電影展開幕片為范偉主演的《不成問題的問題》。（兩岸電影展提供）

霍建華主演的《28歲未成年》將在第九屆兩岸電影展展映。（兩岸電影展提供）

繼4月中旬，7部台灣電影在北京展映獲得影迷熱烈的回響後，第九屆兩岸電影展今天（4月28日）公布今年將在台北展映的大陸片單，開幕片為《不成問題的問題》，其它的6部片為台灣「男神」霍建華及王大陸主演、票房破億元人民幣的賣座愛情電影《28歲未成年》，以及《少年》、《夜色撩人》、《清水裡的刀子》、《誰的青春不迷茫》、《百鳥朝鳳》。

第九屆兩岸電影展6月1日至6月6日於台北/光點華山電影館以及新北/府中15紀錄片放映院展開。開幕片《不成問題的問題》去年獲得金馬最佳改編劇本、最佳男主角，日前更獲得北京國際電影節最佳編劇，該劇男主角范偉也獲得影帝頭銜。

除了影片放映，第九屆兩岸電影展主辦單位將在5月12日晚上7點，邀請知名影評人膝關節、楊達敬以及資深電影工作者吳文智於華山文創園區離線咖啡舉辦「兩岸電影沙龍」系列活動，跟影迷一起聊聊大陸電影二三事。

主辦單位今天也公布出席活動的主創貴賓，開幕片《不成問題的問題》由主要演員張超及獲金馬肯定的編劇黃石代表出席；憑此片獲得金馬影帝的范偉對台灣充滿感情，原先參加影展意願極高，但工作檔期實在難以請假只好遺憾缺席。

張超曾在台灣發行過唱片，此次為電影參展訪台，他也表示十分期待能與影迷們見面。

《百鳥朝鳳》是大陸已逝第四代導演吳天明的最後遺作。實力大腕影帝陶澤如將代表出席，他在片中把老藝匠的角色詮釋得極為到位，將與吳天明導演之女吳延一同參與該片的映前導讀活動，帶領觀眾認識對大陸電影貢獻極大的電影大師吳天明。

大陸第五代導演夏鋼將帶著最新力作《夜色撩人》來台參展，《28歲未成年》的導演同時也是大導張藝謀之女張末、《少年》的才氣導演楊樹鵬、《誰的青春不迷茫》的美女導演姚婷婷、《清水裡的刀子》導演王學博都將一同參與影展盛會。

主辦單位特別邀請正在為新片《刀背藏身》而忙碌的導演徐浩峰來台參與影展交流，6月3日晚上7點於松菸文創閱樂書店參與「兩岸電影沙龍」系列活動，與台灣知名作家 張大春來一場精采的大師對談，與影迷一起聊聊武俠電影的新風景。

第九屆兩岸電影展文宣DM本周末於誠品書店、光點影院等各大藝文場所及咖啡館陸續發送，影迷朋友除了可前往各放置地點取讀之外，兩岸電影展相關放映資訊、活動及最新影展消息請加入Facebook官方粉絲團，或是至手機line官方帳號搜尋：兩岸電影展，就可以掌握第一手快訊。

(旺報)