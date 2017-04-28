前大陸南方航空董事長司獻民受賄遭判10.5年

中國南方航空集團公司總經理兼南方航空董事長司獻民2015年因涉嫌嚴重違紀接調查，已判刑10.5年。圖為司獻民2010年在香港業績發佈會檔案照。（圖／中新社）

中國大陸規模最大的航空公司南方航空前任董事長司獻民被控收受賄賂約790萬元人民幣(約合台幣3500萬)，今日被廣東深圳中級法院以受賄罪判處10.5年有期徒刑。

據新華社報導，廣東省深圳市中級人民法院28日公開宣判中國南方航空集團原總經理、中國南方航空公司原董事長司獻民受賄案，對被告人司獻民以受賄罪判處有期徒刑10年6個月，並處罰金人民幣100萬元；對司獻民受賄所得予以沒收，上繳國庫。司獻民當庭表示服判，不上訴。

宣判文說，經審理查明：2005年至2014年，被告人司獻民利用擔任南航集團總經理、南航股份公司總經理、董事長職務上的便利，為他人在合作經營、承攬工程等事項上提供幫助，非法收受有關單位和個人給予的財物共計折合人民幣789.2777萬元。

深圳市中級人民法院認為，被告人司獻民的行為已構成受賄罪，鋻於司獻民歸案後如實供述自己罪行，在提起公訴前主動交代辦案機關未掌握的部分受賄事實，贓款已全部退繳，檢舉揭發他人違法犯罪問題線索，真誠悔罪，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

南方航空是大陸最大的航空公司，規模在全球排名第8，其年客運量8000萬人次在全球排名第3，員工人數超過8萬人。

(中時電子報)