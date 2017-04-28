梁修身霸氣豪誇 國軍形象劇單集製作費達10億

高山峰（左起）、安唯綾、梁修身、袁艾菲、陳禕倫出席開鏡。（洪秀瑛攝）

高山峰（左起）、安唯綾、袁艾菲、陳禕倫在阿帕契直升機前合影。（洪秀瑛攝）

李信恩。（洪秀瑛攝）

國防部長馮世寬。（洪秀瑛攝）

國防部投入1280萬拍攝16集的國軍形象劇《最好的選擇》，28日在桃園龍潭陸軍特戰指揮部開鏡，除安排3架阿帕契直升機騰空壯聲勢，還有雲豹甲車、復仇者飛彈、黑鷹直升機、雷霆2000多管火箭等多種裝備。演員群陳禕倫、袁艾菲、高山峰、安唯綾、民雄、梁修治、李信恩、余治賢都出席。

該劇1集製作費約80萬，先前被外界認為和韓劇《太陽的後裔》不能比，導演兼製作人梁修身霸氣地說，以國軍支援的人員和武器裝備，這些都是無形成本，保守估計有160億，如果把它分攤在16集裡，等於單集製作費高達10億，「有哪個戲比得上我們」？

靖天集團總裁陸醒華亦表示，「我告訴我的團隊，我們可以羨慕別人，但我們絕不能鄙視自己。我把自己比喻成《西遊記》裡的唐三藏，在西天取經的過程中，我們找到志同道合的夥伴

，要一起完成不可能的任務」。

《最》劇由TVBS戲劇團隊參與製作，預計九三軍人節前後在該台播出，除了主要演員，前國防部長李天羽的兒子李信恩、國防大學政戰學院院長余宗基的女兒余治賢也參演。年約40歲的李信恩曾拍過《廉政英雄》等戲，他說父親是飛行員，自己從小在飛行基地長大，父親當初也期待他能當空軍，可惜因近視無法圓夢，他原本從事資訊業工作，後因對演戲有興趣，父親對他入行表示支持，由於當憲兵時期學過格鬥技巧，這次演反派角色將會展露好身手。

國防部長馮世寬也到場替演員加油打氣，強調演練非常逼真，被問到是否會在劇中軋一角？馮世寬說，應該要尊重專業，讓演藝人員表演，「我要求演我戲的人，頭髮一定要理得跟官兵一樣，他們都有做到」。

男主角陳禕倫穿特勤服操演繩索垂降及格鬥戰技，展現特訓成果，他開拍前接受5天特戰訓練，練習時因對動作不熟悉、過於急躁，導致左膝後側韌帶拉傷，因此戴3層護膝負傷上陣，十分賣力，「如果沒有跟他們一起生活過，靠演和資料揣摩是演不出來的」。32歲的陳禕倫，當年是一般勤務的憲兵，退伍後具有健身教練經驗，這次挑大樑，因此可以輕易就地取材調整體能狀態，他自嘲最困擾的是腦子不太好 ，「教官教大家打繩結，我腦子也常跟繩子一樣一起打結」。

高山峰的兩隻手因用力過度拉傷也成了傷兵，操練前先吃了止痛藥才上場。他說，國軍派來的教官都是一時之選，操練強度比大家想像得大，這對41歲年紀的他是個挑戰，但藉由訓練保持年輕也不錯，兒子、女兒和老婆到場替他打氣，笑說「當父親的都會希望在孩子面前當英雄，這樣兒子以後就不敢頂我嘴了」。

高山峰劇中演士官角色，生活中其實沒當過兵，他當年因二尖辨膜脫垂免役，這次為戲操練感覺像當兵，他形容整支特勤部隊彷彿「天龍特攻隊」一樣，「我打完特戰拳法才意識到國防部長在我前面，這對我來說是很難得的經驗」。

(中時)