俄國央行週五降息兩碼 超出預期

俄羅斯央行週五宣布降息，為今年來第2度調降利率。該央行還暗示隨著通膨持續下滑，未來還會有更多降息行動。

俄國央行表示已把基準利率從9.75％降至9.25％，降息幅度超出市場預期。它在聲明中指出，基於先前採取的決定與溫和的緊縮貨幣政策將持續，俄羅斯今年底的消費者物價年增幅將降至4％，此外2018到2019年將持續位於目標區間。

(工商)