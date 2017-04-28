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骨盆處長出第3條腿 女童飛往澳洲動刀獲新生

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／整理報導
3條腿
孟加拉一名3歲女童，自出生後就被發現身體裡有3條腿。(圖/翻攝自ABC News)

孟加拉一名3歲女童丘伊蒂（Choity Khatun），自出生後就被發現身體裡有3條腿，僅管當地醫院已先切除某些部位，但剩餘部分因牽扯更複雜的醫療技術，需要有更專業的團隊與設備才能完成，所幸最後在澳洲兒童醫院的努力下，終於讓她重獲新生。

綜合外媒報導，丘伊蒂自出生就有3條腿，其骨盆處長出不完整的連體嬰，雖孟加拉醫院已先切除部分肢體，但如何處理剩餘部位，與重建該處的器官，這真的是一個困難度極高的手術，且完全沒有先例，當時她甚至被認定，存活下來的機會並不大。

所幸去年透過澳洲慈善機構兒童優先基金會（Children First Foundation）的引介下，丘伊蒂被帶到澳洲摩納希兒童醫院進行治療；醫療團隊首先花了數個月的時間，研究討論如何開刀與考量各種風險評估，最後在歷經8小時的手術，動員8位擅長生殖器及骨盆重建的醫生，終於順利完成。

如今，丘伊蒂不但能正常行走，還可跑步，就如同其他的孩子一樣。目前丘伊蒂已離開醫院，將準備重返孟加拉，她母親Shima Khatun接受媒體訪問時表示，相當期待回到家裡看著女兒玩耍，同時也感激所有幫助過她們的人。

(中時電子報)

文章來源：Australian doctors perform life saving surgery on toddler born with three legs

文章來源：Bangladeshi girl born with three legs can walk, run thanks to team at Monash Children's Hospital

關鍵字：連體嬰澳洲女童3條腿
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