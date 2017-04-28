骨盆處長出第3條腿 女童飛往澳洲動刀獲新生

孟加拉一名3歲女童，自出生後就被發現身體裡有3條腿。(圖/翻攝自ABC News)

孟加拉一名3歲女童丘伊蒂（Choity Khatun），自出生後就被發現身體裡有3條腿，僅管當地醫院已先切除某些部位，但剩餘部分因牽扯更複雜的醫療技術，需要有更專業的團隊與設備才能完成，所幸最後在澳洲兒童醫院的努力下，終於讓她重獲新生。

綜合外媒報導，丘伊蒂自出生就有3條腿，其骨盆處長出不完整的連體嬰，雖孟加拉醫院已先切除部分肢體，但如何處理剩餘部位，與重建該處的器官，這真的是一個困難度極高的手術，且完全沒有先例，當時她甚至被認定，存活下來的機會並不大。

所幸去年透過澳洲慈善機構兒童優先基金會（Children First Foundation）的引介下，丘伊蒂被帶到澳洲摩納希兒童醫院進行治療；醫療團隊首先花了數個月的時間，研究討論如何開刀與考量各種風險評估，最後在歷經8小時的手術，動員8位擅長生殖器及骨盆重建的醫生，終於順利完成。

如今，丘伊蒂不但能正常行走，還可跑步，就如同其他的孩子一樣。目前丘伊蒂已離開醫院，將準備重返孟加拉，她母親Shima Khatun接受媒體訪問時表示，相當期待回到家裡看著女兒玩耍，同時也感激所有幫助過她們的人。

(中時電子報)