15歲沈月戀上混血男？老媽邱淑貞開腔護女

沈月情竇初開？邱淑貞開腔護愛女。(取自東網)

邱淑貞15歲愛女沈月情竇初開，昨晚被港媒直擊在中環約會小男友「混血吳亦凡」，發現媒體跟拍，嚇得拔腿就跑，最後由戲院後門溜走，然而今(28日)邱淑貞出席電影首映會，就透露女兒真的被嚇到啦。

邱淑貞今日公開現身首映會，女兒戀情成焦點，被問沈月是否真得戀愛了？曾傳出對女兒交友狀況嚴格控管的邱淑貞笑說：「她都15歲啦。」透露自己也見過混血吳亦凡。至於對男方感覺呢？她就稱趕著入場，不說了。

(中時電子報)