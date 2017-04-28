梁聖岳哽咽：女友劉宸君死前猛喊「爸爸、媽媽、姑姑、岳岳」

如果重來一次，梁聖岳說，還是會和劉宸君再來爬山。(翻攝自「尼泊爾達人Ruby」臉書)

登喜馬拉雅山，梁聖岳和女友劉宸君天人永隔，梁聖岳說劉宸君去世那天，她猛喊著「爸爸、媽媽、姑姑、岳岳」，後來就再也沒講話了。梁聖岳哽咽說，剛開始以為女友是在睡覺，後來才發現「她走了！」

梁聖岳說，他是在騎單車橫越中國大陸回來後，透過朋友介紹認識劉宸君，因興趣相投，去年才開始交往。受困期間，他們除了互相打氣，就是放空，甚至為節省體力，兩人還約好白天不要講話，他和女友最常聊獲救後要做什麼，她說回去要吃豆花。

梁聖岳接受《蘋果》專訪時難過說，女友劉宸君走的那天，一直喊著爸爸，媽媽，姑姑，最後還喊岳岳，後來就再也沒講話了。一開始他以為她在睡覺，快到傍晚時，勉強爬過去摸她，怎麼是冰冷的，梁聖岳說：「我開始猛搖她，想叫醒她，可是她都沒反應。」

梁聖岳難過哽咽說，原本以為天氣太冷，睡一覺起來她就好了。可是天亮後，她還是沒醒來！

(中時電子報)