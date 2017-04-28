台14線公路屯原路段交通管制

台14線95.9公里處（仁愛鄉屯原路段），交通部公路總局埔里工務段為邊坡穩定，施作預力地錨擋土牆工程，原定交通管制至106年4月30日止，因近期山區下雨，天候不佳，故需延長交管至106年5月7日，施工管制期間每日上午8時至下午5時，採整點放行10分鐘方式辦理。

埔里工務段籲請用路人遵照現場人員指揮通行，並利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播瞭解路況。

(中時)