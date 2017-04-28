台北禮品暨伴手禮展 母親節送禮傳心意
2017年台北國際禮品暨伴手禮展，4月29日為展覽最後一日，因應母親節即將到來，禮品與伴手禮相關商品及特產都能在台北世貿一次選購。
例如禮品展中的「清璞技研」水泥盆栽、「德璞貿易」特殊彈性纖維行李箱套及「三和瓦窯」懷舊式阿嬤大灶等都是送禮的好選擇；伴手禮展則是有「渥客隆」台灣草本茶、「知味」花生軟糖竹子編袋組以及「展祥生技」養生黑蒜頭等，都是送給母親的最佳好禮。
此外，展覽現場還有「DIY手作體驗區」、熱門產品發表會、限時特賣會、及每日消費滿額送，參觀者消費滿額即有機會抽中亞洲不限航點機票等活動。
貿協表示，由本屆禮品展可看出3大送禮新趨勢：產品實用性、富有趣味性的設計感及溫暖人心的溫馨感是最近市場流行的新風潮。
例如「華惟國際」的ColorUp，透過簡單的感測器與色彩轉換技術，即可呈現出上百種顏色的燈光。「三和瓦窯」使用傳統閩南式建築之紅磚瓦材質，製作出經典磚雕系列。「心象工作室」的台灣原住民文創系列，使用「服飾紙藝」概念，呈現原住民文化精神。「鑫金公司」則巧妙結合悠遊卡與珠寶，耳目一新。
此外，外國特色禮品亦極具可看性，尼泊爾展出喀什米爾羊毛手工圍巾、銀銅飾品等異國風味時尚；不丹的手工編織品、佛珠、缽器具，呈現當地深厚之宗教傳統及文化底蘊；日本展出Chirimen皺綢招財貓、日本傳統工藝波佐見燒等；中國大陸展出有「世間茶具之首」的紫砂茶具；瓜地馬拉則有精美的手工藝品及居家飾品。
展覽期間，國內外業者憑名片免費換證參觀，一般民眾購票入場，兩展聯票卷100元，基於安全考量，現場不開放12歲以下兒童入場；伴手禮展29日免費入場參觀，更多展覽資訊及好康，請上官方網站查詢。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。