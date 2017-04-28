包豪氏義賣 首站比漾廣場3天快閃

比漾廣場董事長潘慧珍（中）28日與包豪氏代表，以及到場支持的地方政要一起為義賣站台。（郭家崴攝）

比漾廣場董事長潘慧珍到義賣現場響應公益，笑稱買100件都不夠。（郭家崴攝）

包豪氏義賣首站在比漾廣場，現場服飾價位800元、1000元、1500元都有，3天活動快閃，只到30日。（郭家崴攝）

為了幫助「啟智技藝訓練中心」的心智及多重障礙者，包豪氏集團28日至30日在比漾廣場舉辦為期3天的公益義賣活動，集合旗下品牌包括Superdry、TOHGH、Salad等共5、6000件服飾，預計3天目標募集600萬元，並全數所得捐贈啟智技藝訓練中心，堪稱是「包豪氏，幫你做好事！」

包豪氏集團今年首次舉辦公益義賣，訂定4至6月為公益月，預計首站從比漾廣場開跑，北中南共有6站，5月5日至7日在新光三越高雄三多店、5月26至28日在台南南紡購物中心、6月9至11日在新光三越桃園站前店、6月23至25日在太平洋SOGO中壢店、6月30日至7月2日在高雄義大世界購物廣場。

向來熱心助人的包豪氏集團主席黃銳林得知啟智技藝訓練中心的需要，希望能透過自身的實踐與品牌的力量凝聚大家的愛心關懷弱勢，著手規畫公益義賣活動。比漾廣場有感於公益團體募款不易，率先提供場地，希望能夠號召社會大眾，付諸愛心做公益。

啟智技藝訓練中心由李林樹創立，至今已40年，目前服務人數近400人，為全住宿型社福機構，為了讓台灣身心障礙者藉社區化居住及常態化就業，體驗融入社會的美好、享受為社會貢獻一己之力的成就感。

然而，近年因台灣經濟不佳導致募款不易，服務個案年齡也逐漸老年化，45歲至60歲間的個案高達百人，清寒無依的個案也逐年增加，托育費用、醫療照護及一例一休造成的人事費用增加，成為中心很大的負擔，值得社會大眾一起來響應發揮愛心。

(中時)