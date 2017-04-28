美眾院通過短期融資議案 避免政府停擺

為避免美國政府在周五午夜發生停擺命運，美國眾議院周五通過一項為政府提供一周的融資法案。該法案除了能使美國政府到5月5日前繼續維持正常運作，同時也為國會爭取更多時間完成相關立法，讓美國政府預算得以支撐到9月。參議院稍候也將對該法案進行表決。

(工商)