丈夫是一夜多次郎還去找小三 妻訴離婚判准

阮姓男子的妻子不滿丈夫性慾強，幾乎夜夜求歡，還要一夜多次，她白天還要上班，無法承受丈夫需索無度，回家幾乎成夢魘，多次求饒未果只好躲避求歡。

1年前丈夫突然不再求歡，她覺得奇怪，後來才發現丈夫竟在外頭找「小三」，追問後丈夫甚至一去不復返，心寒向法院訴請離婚。

桃園地院審理時阮男沒有出庭，也沒提出任何答辯，法官認定他無故離家，棄家小不顧，以夫妻婚姻破裂判准離婚。

(中時)