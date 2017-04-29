還記得這些歌手嗎？！六七年級生絕對會唱他們的歌(下)

這些歌手陪伴六七年級生度過青春回憶 。(圖/本報系資料照)

上週談到在華語樂壇新人輩出的90年代，縱使有深厚歌唱實力也未必能立足歌壇，些許的時機與運氣仍是不可或缺，像本周談到的歌手，像是有創作實力的林冠吟、JS，又或者是歌聲取勝的利綺、蔡淳佳等人，踏入歌壇就缺少些許紅的運氣，但相信藉著本周回顧，又能讓歌迷再度回味她們的歌聲，以及那些陪我們走過青春的懷舊歌曲。

林榆涵《Process》MV 。(影片/YouTobe)

Ring林榆涵，12歲就成為「日本音樂教父」小室哲哉唯一台灣弟子，在台日皆都推出個人專輯，未料台灣銷量平平，日本發了幾張單曲仍沒紅起來，加上小室哲哉製作唱片成績愈來愈不理想，最後為了專心顧好日本市場，便和和日本地區以外的歌手解約，對象當然包括Ring林榆涵，雖然一度想返回歌壇，但無奈未得太多迴響只好作罷，而去年更驚爆離婚多年，還罹患甲狀腺癌開刀，對於知悉自己是七年級生的回憶，她則自認覺得蠻好笑的。

Melody《揮之不去》MV。(影片/YouTobe)

藝人Melody製造的「笑」果，總是為節目加分不少，她的頭銜除了廣播電台、電視節目主持人、作家之外，許多人似乎忘記她是以歌手身分出道，2003年以藝名「殷悅」發行《愛的Melody》首張個人專輯，當時歌曲除了《愛多少早知道》、《愛你恨自己》讓人耳熟能詳，搭配偶像劇《星願》的主題曲《揮之不去》，更在KTV排行榜居高不下，後來轉戰戲劇圈又嫁做人婦之後，也逐漸淡出歌壇，日前臉書首開金嗓演唱《揮之不去》，也讓粉絲敲碗復出歌壇。

路嘉欣，給人的第一印象是路嘉怡的妹妹，當初陪著姐姐試音意外被唱片公司相中，沒想到發片之路卻不順遂，等了五年才得以推出專輯，由於主打歌《你不懂》、《黑色天空》等，都在描寫少女在愛情裡的喜悅與糾結，在當初歌壇也掀起討論熱潮，不過唱片宣傳期僅半個月公司就倒閉，讓路嘉欣剛起步的歌壇之路跌了大跤，之後雖陸續推出單曲，但未獲得過多迴響，目前則是朝偶像劇、舞台劇演出發展。

路嘉欣《你不懂》MV 。(影片/YouTobe)

蔡淳佳，來自新加坡的女歌手，翻唱張信哲成名曲《愛如潮水》受到矚目，在台灣推出首張個人專輯《蔡淳佳JOI》，也再度收錄《愛如潮水》，一樣受到廣大迴響，其中歌曲《有心人，有情人》，在各大音樂排行榜更是居高不下，此外更在2008年入圍「金曲獎之最佳國語女演唱人」獎，頗具歌壇天后氣勢，接著專輯朝原創與獨立化發展，雖然仍有推出單曲，不過鮮少出現在台灣歌壇，比起同期出道的周杰倫、范瑋琪，演藝成績自然沒有兩人亮眼。

蔡淳佳《有心人，有情人》MV。(影片/YouTobe)

陳譯賢，參加「中廣流行之星」獲得亞軍、亦是「五燈獎」五度五關得主，順利拿下踏入歌壇入場券，由於唱腔充滿王菲的空靈嗓音，甫出道時就備受各界關注，當時主打歌《心跳》更搭上八點檔連續劇，成為大街小巷傳唱歌曲，不過僅推出兩張專輯，就面臨公司倒閉噩耗，不得不退出歌壇，也埋沒了難得一見的好聲音。

陳譯賢《心跳》。(影片/YouTobe)

林冠吟，這名字對多數人是陌生的，不過提到「毀滅愛情」這首歌，絕對會立刻有印象，當時出道由於頂著「女周杰倫」名號，創作功力自然不容小覷，而推出的全創作專輯，主打歌《毀滅愛情》道出女孩暗戀男孩心境，也成為多數人單戀的必備歌曲，不過發行完第二張專輯之後，即轉為幕後甚為可惜，但這首歌曲仍是六七年級生不敗神曲。

林冠吟《毀滅愛情》MV。(影片/YouTobe)

利綺，沒有偶像般亮麗外表包裝加持，但乾淨純淨聲音亦掀起討論，也成為環球唱片年度栽培新人，不僅搭著專屬貨櫃車全台巡演，主打歌MV更由鬼才周格泰執導，包括《愛太遠》、《藏不住》、《體貼》、《天堂》，統稱「利綺天堂四部曲」，以歌手本身愛情故事導入，再以風靡一時的日劇手法拍攝，被媒體譽為年度之選，雖然成功締造話題，但並未替歌手本身加分，算是相當令人惋惜。

利綺《藏不住》MV。(影片/YouTobe)

本多RuRu，昔日維京唱片力捧新人之一，在日本為女團《太陽與月亮》成員，成軍期間發行二張專輯及八張單曲，解散後在姚謙引領下轉往台灣發展，推出兩張專輯知名歌曲包括《美麗心情》、《今天的祝福，明天的孤獨》、《有時候沒時候》等，而在約滿後轉往戲劇圈發展，但第三張國語專輯卻因為合約問題難產，後來回歸日本歌壇推出日文專輯，近幾年陸續仍有商演活動。

本多RuRu《今天的祝福，明天的孤獨》MV。(影片/YouTobe)

歐得洋，1999年時以美聲團體Y.I.Y.O出道，當年可說是滾石力捧新人，當時專輯有著純人聲演出，開創了流行樂界純聲樂風，當時專輯中《心情電梯》、《Y.I.Y.O》等歌曲，都見識到高超的合音技巧，可惜叫好不叫座的三人，推出第二張專輯就解散，歐得洋則轉以虛擬歌手方式發片，MV皆以動畫方式呈現，只聞其聲不見其人，但並未在歌壇引起討論，直到《孤單北半球》搭配偶像劇《愛情合約》，並由林依晨重新詮釋後，才讓歐得洋溫暖沉穩的歌聲再度受到關注。

歐得洋《孤單北半球》MV。(影片/YouTobe)

JS參加「MTV新聲卡位戰創作組」獲得冠軍被發掘，當年便以GOGO & MEME名義發行首張專輯《Say Forever》，當時專輯首支主打《Say Forever》，搭配上應景的耶誕節，讓這首歌當時傳遍大街小巷，後來改名「JS」重新出發，在多部電視原聲帶發表作品，目前除了發行單曲為主，也將重心轉往幕後製作。

(專題報導)