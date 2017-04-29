陸名嘴賭吃狗屎！看男星說到做到 王大陸露屁最狂
「鋒菲」戀自2014年復合近3年，王菲和謝霆鋒一舉一動都是關注焦點，外界也期待兩人宣布好消息，不過大陸綜藝娛樂評論家宋祖德日前卻爆王菲和謝霆鋒已協議分手，還撂狠話爆錯要吃狗屎，遭謝霆鋒正面回應「期待他吃給我們看」，對此，宋祖德仍信誓旦旦，並承諾願意現拉現吃。
宋祖德因常對娛樂圈發表轟動言論，因此有「宋大嘴」稱號，這回他在微博大爆「鋒菲」已分手，儘管被謝霆鋒親打臉，他接受港媒訪問時，進一步提到，謝霆鋒只是嘴上說說，如果對方拿出結婚證明，他自然履行承諾吃狗屎，只不過宋祖德爆料文中還提到自己新電影，不免遭疑炒作，動機引發熱議。
宋祖德是否會真吃狗屎，目前仍未知，不過在演藝圈中，有不少藝人說到做到，其中以電影《我的少女時代》爆紅的男星王大陸，劇中「徐太宇」總是掛著壞壞微笑，更是迷倒許多少女的心，他承諾電影票房破3億台幣要裸泳，僅用手遮掩重要部位，全裸跳入露天泳池，雖然沒有正面示人，不過王大陸露出臀部，緊實翹臀也全曝光。
兌現裸泳的還有范逸臣和阮經天，范逸臣2008年以國片《海角七號》人氣再翻漲，當時他承諾票房破2千萬就裸泳，當時范逸臣從墾丁沙灘走入海中，脫掉衣褲，用短褲遮住第三點、半個臀部若隱若現，相當有誠意。不只如此，同年還有阮經天（小天）兌現裸泳承諾，小天當時以《命中註定我愛你》成為當紅小生，並在三芝淺水灣中脫褲，高舉泳褲象徵在海中裸泳。
(專題報導)
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