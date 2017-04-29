鍾楚紅甘為尪息影26年 「她」入了豪門也堅決跟娛樂圈say掰

不少女星嫁了好人家，甘願將重心放在家庭，不願再出來拋頭露臉。(中時資料照片)

演藝圈的婚嫁喜訊，大多是眾人的關注焦點，畢竟身為公眾人物，一舉一動都攤在陽光下，想不讓人看見都難，可以發現，女明星嫁做人婦，多可分為兩類，要不就嫁給能理解自己工作的同行，郎才女貌好登對，要不結識其他領域的傑出人士，多有嫁入豪門的例子，同時也可以發現，不少女星嫁了多金好丈夫後，就會選擇將重心轉往家庭，甚至連客串都不願意，來看看這些婚後堅持跟演藝圈say掰的女星，都有些什麼樣的故事。

麻衣日前表明不打算回到幕前，但公益或慈善活動，她未來很願意嘗試。(中時資料照片)

日籍女星佐藤麻衣來台發展多年，擁有不錯的知名度，甚至從台灣「逆襲」回到家鄉日本發展，擔任節目主持人，而正當眾人以為她要專心拚事業之際，2014年她竟閃嫁身價30億的台塑集團長孫王泉仁，搖身一變成為豪門媳，隔年給王家添了小金孫，她更在婚後改名為「王麻衣」，看得出來以夫家為重。

麻衣雖貴為豪門媳，但跟老公東京、台灣兩頭跑的她，照顧孩子親力親為，在日本生活都沒請保母，常能在臉書上看見她分享育兒生活，婚後也就順勢淡出演藝圈，日前她出席好友大久保麻里子的婚宴，是結婚3年來首度露面，也談了未來的規劃，現同時得教導寶貝兒子學習三國語言的她，看到寶貝跟其他孩子在玩，讓做媽的她內心湧現生第二胎的想法，但是看緣分，至於演藝事業，她不打算回到幕前，但公益或慈善活動，她未來很願意嘗試。

當年黎姿以照顧弟弟與專心照顧家庭為由，宣布全面退出演藝圈。(中時資料照片)

20多年來始終維持最好狀態、在娛樂圈各領域發展得如魚得水的黎姿，2008年嫁給了身家高達800億的富商許晉亨，加上弟弟在2007年發生了重大車禍，她婚後便以專心照顧弟弟以及家庭為由，宣布全面退出演藝圈，劇集《珠光寶氣》是她的告別作。

黎姿息影後，給夫家添了3名子女，同時，還接手打理弟弟的醫學美容生意，搖身一變成為女強人，該公司今年掛牌上市，她成了上市公司老闆，不僅嫁入豪門，更讓自己成了豪門，而她也沒疏忽家庭，老公馬廷強覺得「黎姿」太高調，因此接受了另一半給她取的新名字，改名為讀音簡單的「黎珈而」，微博帳號也不用本名，相當低調。

紅姑婚後3年完全息影，為的就是好好扮演妻子的角色，陪朱家鼎遊山玩水。(中時資料照片)

80年代叱吒風雲、今年57歲的超級女神鍾楚紅，至今仍保養得宜，凍齡有術，粉絲遍及海內外，但女神不留戀幕前的名利，當年跟老公朱家鼎談戀愛時，便漸漸淡出演藝圈，婚後3年更是完全息影，光速退出華人電影圈，為的就是要好好扮演妻子的角色，陪朱家鼎遊山玩水。

雖然鍾楚紅這些年仍偶爾出席時尚、慈善活動，但即便有人拿出重金請她復出拍戲，她始終是不答應的，她雲淡風輕表示：「我已經很久沒拍戲，所以早就不懂得怎麼拍戲了」，毫無回歸的念頭，甚至有傳2007年朱家鼎因大腸癌過世後，鍾楚紅傷心之餘，仍惦記亡夫的遺願，2年後她正式受洗成為天主教徒，堅持永不再婚，要將一生所有的愛，都留給老公朱家鼎一人。

(專題報導)