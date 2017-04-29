女星嫁豪門生子獎勵！李嘉欣傳收1億港幣最羨慕

李嘉欣生子後，有傳夫家送上一億港幣！（圖／達志影像）

演藝圈不少女星嫁入豪門後可說是「母憑子貴」，不管生男生女，許多女星的夫家都會因為感激在心頭，而給出優渥獎勵，先前Angelababy生下「小海綿」後，就傳出黃曉明買下香港豪宅給老婆；不過最讓人驚豔的，恐怕是嫁給許晉亨的李嘉欣，據悉當時夫家給了一億港幣（約4億台幣）當獎金！

李嘉欣在2008年時嫁給許晉亨，2011年時她生下兒子Jayden，當時就傳出李嘉欣獲贈一億港幣（約4億台幣）的現金，除此之外還有價值200萬港幣的鑽戒等大禮。不過李嘉欣雖然衣食無缺，但她卻相當關心貧苦地區，還成立了JMJ慈善基金會，藉此幫助兒童教育工作。

徐子淇堪稱是人生勝利組！（圖／達志影像）

另一位被稱為「人生勝利組」的徐子淇，先後替老公李家誠生下兩女兩子，夫家對她寵愛有加，每回生小孩，都會給徐子淇獎勵，2011年她生下三子時，徐子淇就獲贈約5000萬港幣的鑽戒以及超過一億港幣的遊艇。

Baby生下小海綿後，就傳出老公送上豪宅。（圖／達志影像）

至於今年初替黃曉明生下兒子「小海綿」的Angelababy，也傳出老公黃曉明宋她一棟香港干德道豪宅「天匯」當作生子禮物，被網友讚是一個「愛妻號」。不過對此，Baby先前就曾否認有收禮物一事。

黎姿雖嫁給殘疾老公，但對方相當疼愛她。（圖／達志影像）

而玉女黎姿，雖然嫁給患有殘疾的老公馬廷強，但他也是出了名的愛妻，據悉黎姿在懷孕期間，老公就送上兩棟共價值9000萬港幣的豪宅，在加上價值1500萬港幣的遊艇、以及跑車、現金等，據悉高達價值恐高達2億港幣，相當令人羨慕。

(專題報導)