《兩岸深度報導》省錢又近 台灣家長聚焦大陸的世界名校

2013年8月11日，上海紐約大學首屆新生報到，在華東師範大學地理樓，報到處的工作人員正在向新生解說。(圖/新華社)

2014年8月14日，位於浦東世紀大道1555號的上海紐約大學新校區正式啟用。(圖/新華社)

到國外讀書一直都是很多年輕人的夢想，身為家長有時也很想成全子女的願望，但卻可能礙於海外留學的費用實在高得嚇人，除了學費、生活費、雜費，有時還包括社交或娛樂費用，普通家庭一時間恐怕也很難立即滿足求學子女的要求或願望，但是現在聰明的台灣父母又多了一個選項，他們把眼光轉向對岸大陸所開設的多間全球知名大學，近幾年，世界排名百大的美國或英國大學，都陸續搶著到大陸辦學，不管是開設分校，或是與大陸頂尖大學合作開辦學院，都很成功。因此辦學幾年下來，品質好的學校或學院都出現口碑了，如果家長還有疑慮，不妨事先調查一下，在學學生對於各校所開設課程的評價，或者提前打探一下師資、學生宿舍等小道消息，都可以進一步獲得更多資訊。

以下先來盤點目前在中國開設分校或分院的世界百大名校有哪些：

1.上海紐約大學

上海紐約大學(NYU Shanghai)是由華東師範大學和紐約大學合作建設的國際化大學，是中國政府提出辦學體制改革，其教改綱要通過後，首個取得獨立法人資格的國際大學。從2013年開始招收學生，校園設在浦東陸家嘴，新校區在2014年全面完工，目前在校生約有1200人，中國學生和國際學生比例各半。根據泰晤士高等教育排行，上海紐約大學名列2016世界大學排名第30位。

該學校招生網頁公告，目前開設的專業科目有：金融學（商業與金融）、經濟學、生物科學、神經科學、物理學、化學、電腦科學與技術（電腦科學、電腦工程）、電子資訊工程（電子工程）、數位媒體藝術（互動創意和技術）、數學與應用數學（數學）、綜合人文等。

2010年1月22日，江蘇崑山與美國杜克大學舉行合作項目簽約及奠基儀式。(圖/新華社)

2.崑山杜克大學

崑山杜克大學(Duke Kunshan University, DKU)是美國杜克大學和中國武漢大學在江蘇崑山合辦的世界一流大學，2013年獲准設立，2014年開始招收學生。招生項目主要有：環境政策、醫學物理學、全球健康理學、管理學碩士等。根據泰晤士高等教育排行，美國杜克大學名列2016世界大學排名第20位。

2011年2月24日，一位學生從寧波諾丁漢大學的正門前走過。(圖/新華社)

3.寧波諾丁漢大學

寧波諾丁漢大學(The University of Nottingham Ningbo China)是中國教育史上，第一所和外國學校合作舉辦的大學，2004年開始招收學生，隸屬於英國諾丁漢大學體系，是英國諾丁漢大學的海外分校之一。諾丁漢大學體系是英國和世界一流大學，長年名列世界百大，2013年在QS世界大學排名中，居第72位，根據泰晤士高等教育排行，名列2016世界大學排名第143位。招生項目分為人文、商學、工學、理學和社會學等5個學院，提供將近45個學位，辦學相當完整。

2011年2月25日拍攝的中國首座碳零排放節能大樓——寧波諾丁漢大學可持續能源技術研究中心大樓。大樓外觀很像有多個三角形組合而成，大樓內的照明和用電都是依靠再生資源，自給自足。(圖/新華社)

4.深圳清華柏克萊學院

深圳清華柏克萊學院(Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute,TBSI )是由深圳市人民政府、清華大學和柏克萊加州大學在2014年聯合成立，2015年招收首批博士研究生入學，2016年開始舉辦碩士研究生課程。主校區設在深圳南山區南山智園，毗鄰深圳大學城，和清華大學深圳研究生院。屬於理工型學校，招生項目包括：環境科學與新能源技術研究中心、數據科學與資訊技術研究中心、精準醫學與公共健康研究中心等。

柏克萊加州大學居全美排第20位，根據泰晤士高等教育排行，名列2016世界大學排名第13位。

5.上海交大密西根學院

上海交通大學密西根學院(University of Michigan - Shanghai Jiao Tong University Joint Institute)是上海交通大學與密西根大學共同創辦，成立於2006年，前身為機械工程學科，校園設在上海市閔行區。辦學方向主要以工學院為主，招生項目包括：機械工程、動力工程及工程熱物理、電子科學與技術、資訊與通信工程、控制科學與工程等。根據泰晤士高等教育排行，美國密西根大學名列2016世界大學排名第21位。

6.中山大學卡內基梅隆大學聯合工程學院

中山大學卡內基梅隆大學聯合工程學院(SYSU-CMU Joint Institute of Engineering, JIE)是由中山大學和卡內基梅隆大學共建，2012年11月獲准成立，位於中山大學東校區，自2013年秋季開始招收新生。根據泰晤士高等教育排行，美國卡內基梅隆大學名列2016世界大學排名第22位。

7.浙江大學伊利諾大學厄巴納香檳校區（UIUC）聯合學院

浙江大學伊利諾大學厄巴納香檳校區（UIUC）聯合學院去年9月才剛正式簽約，並招收首批學生，算是新加入中國開設分院的美國知名大學，根據泰晤士高等教育排行，美國伊利諾大學厄巴納香檳校區名列2016世界大學排名第36位。

越來越多世界百大名校紛紛到中國設立分校或分院，讓中國學生不用到跑到美國、英國等地就可達成留學的目的，對於台灣家長而言，這也不失為一個讓小孩不用捨近求遠就可以完成留學夢的選項，目前港澳台的學生，在大陸讀書的話，一般可以獲得獎學金補助，雖然學費可能與原學校價格相同，但是在當地的生活費、雜費等可能不比歐美國家高昂，仍然可以省下一筆可觀的費用，如果家長想要探望小孩也不用大老遠坐將近20小時的飛機，勞民傷財，算起來到對岸留學挺經濟實惠，交通也便利，優點不少！

(中時電子報)