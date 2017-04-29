愛買線上購物 名店母親節蛋糕單日熱銷百組

愛買線上購物Nature's Gate天然之扉經典7大美肌鱷梨抗老滋養晚霜57g，原價860元、特價780元。（愛買線上購物提供）

愛買線上購物白木屋8吋凡爾賽之馨母親節蛋糕，原價1148元、5月8日前特價1050元。（愛買線上購物提供）

郭家崴／台北報導

母親節倒數2周，愛買線上購物即日起至5月12日舉辦感恩母親購物節特賣，千款專

櫃美妝、美容家電、3C、精品包和表款等5折起。除了強打健康綠色商機，搶攻食尚樂活媽咪市場；也發現母親節檔期美食商品平均銷量較平日多1倍，推出近150款母親節蛋糕與上百款頂級牛肉65折起，名店蛋糕單日則可熱銷百組。

看準近年消費者注重食安及樂活，帶動有機商品銷量較去年同期成長2倍以上，近300款主打有機成分的保養商品78折起，首次推出60款強調無動物實驗、產線使用綠色能源、包裝100%可回收的綠色保養品、獨家的醫美品牌新品限定組等61折起。

像是Nature's Gate清潔保養系列；美國STELLAR有機認證的沛特斯有機成份乳液/按摩油系列；澳洲原裝進口、純天然有機不含人工香料、不含防腐劑、獲澳洲ACO及OFC有機認證的Mt.retour澳洲山迴有機精油系列等。

此外，也首次開賣近40款主打SGS檢驗合格的無毒茶飲包含阿華師茶飲系列、網路超人氣黑豆茶、可滋陰補腎的紫米紅茶、促進新陳代謝與養顏美容的蕎麥綠茶等款式。5月1日至31日買阿華師茶飲系列120入裝，送阿華師茶飲18入裝。

另，因不少消費者在母親節不想出門聚餐人擠人，在家下廚犒賞媽媽，帶動生鮮食品等美食於節慶前後一周的銷量多出1倍，尤以肉品與蛋糕最受歡迎，首次有溼式熟成牛排、安格斯黑牛、Prime等級牛排等高價肉品66折起優惠。

母親節蛋糕則以水果系蛋糕與卷類最受歡迎，烘焙名店白木屋蛋糕、亞尼克卷類蛋糕、亞尼克水果派、網購獨家團購名店卷卷蛋糕中，人氣口味包括亞尼克夢想村-25度N檸檬派、白木屋黑森林芋頭長條蛋糕、亞尼克招牌生乳卷、卷卷蛋糕OREO冰炫風生乳卷等，最夯的亞尼克招牌生乳卷單日可熱賣上百個。

5月8日前預購再享滿1200現折60優惠；5月17日前愛買線上購物會員天天登入送7777元現折購物金；5月2日前單筆消費滿1500抽150全額折抵購物金；首購會員再送150元現折購物金；每周一、二、三結帳刷JCB、遠銀、花旗信用卡最高享18%現金回饋。

(中時)