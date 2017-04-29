夜打鼾易驚醒 開刀重拾好眠

醫師藍敏菁看診。（葉書宏翻攝）

53歲的高女士晚上睡覺時鼾聲如雷、容易驚醒，睡眠品質差，白天頻頻打瞌睡，情況越來越嚴重，就醫診斷為重度睡眠呼吸障礙。高女士不願意戴正壓呼吸輔助器來治療，考慮接受手術，台北慈濟醫院耳鼻喉科藍敏菁醫師以藥物誘導睡眠內視鏡檢查，發現她的軟顎和舌根嚴重塌陷阻塞了呼吸道，經過「懸壅垂顎咽成型術」與「舌骨懸吊術」的手術後，高女士終於能夜夜好眠、不再打鼾。

高女士5年前開始出現夜晚打鼾的現象，睡覺時會多次驚醒，曾經到醫院進行睡眠生理檢查，睡眠呼吸障礙指數42.7，屬於重度睡眠呼吸障礙，醫師建議配戴正壓呼吸輔助器，將空氣加壓以撐開上呼吸道，避免呼吸中止。高女士因感覺不舒服而拒絕配戴，決定手術治療，術後四個月之後的追蹤結果， 睡眠呼吸障礙指數(AHI)從原本的42.7降到2，指數恢復正常，術後皆可一覺到天亮。

藍敏菁指出，睡眠呼吸中止症患者年齡層分布相當廣，從6歲到90歲都有， 但以青壯年男性為大宗。部分患者是鼻子和上呼吸道的問題，部分患者則是過度肥胖所導致。對於睡眠呼吸障礙的患者，醫師會先安排睡眠生理檢查，觀察睡眠時呼吸中斷和氣流下降的次數，根據美國睡眠醫學會的標準，睡眠呼吸障礙指數低於5為正常，5～14屬於輕度，15～29屬於中度，30以上則是重度。

睡眠呼吸中止會造成血氧下降、睡眠中斷以及交感神經興奮，長時間的低血氧，可能併發心血管疾病、腦中風、神經認知異常及代謝異常等，甚至造成夜間猝死。目前針對成人睡眠呼吸中止症的標準治療是配戴正壓呼吸輔助器，但患者的意願和長期配合度是一大問題，上呼吸道手術可以做為患者的另一個治療選擇。

藍敏菁表示，手術前透過「藥物誘導式睡眠內視鏡」，觀察患者在睡眠時上呼吸道塌陷的狀況，再給予適合的治療建議，最多患者使用懸壅垂顎咽成型術和鼻部手術；睡眠呼吸障礙指數(AHI)較嚴重者若無過度肥胖，可合併使用舌骨懸吊術、舌根懸吊術；至於4歲以上的孩童，睡眠呼吸中止症的問題常來自於扁桃腺肥大及腺樣體阻塞，常做的手術是扁桃腺切除術、內視鏡導引腺樣體切除術。

一般而言，60歲以下、身體質量指數(BMI)<35的患者都有機會接受手術，手術成功率大約7成，但有部分患者可能隨著年齡增加，口咽肌肉逐漸鬆弛，呼吸道塌陷又再復發。藍醫師建議，患者手術後應注意體重控制，做口咽肌肉訓練來維持手術效果，而睡眠呼吸障礙指數指數高於70以上合併身體質量指數(BMI)>35的嚴重患者，則手術成功率會較低。

(中時)