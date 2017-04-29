新聞自由度 台灣亞太第6
美國人權組織自由之家今天發布最新年度新聞自由報告，台灣新聞自由程度得分評較去年的全球第44名進步，排名是亞太地區第6、全球第39，排名贏日本、韓國。
在華盛頓的自由之家今天（28日）的這份報告以「新聞自由的黑暗地平線」（Press Freedom's Dark Horizon）為題，報告中指全球只有13%的人口享有新聞自由，45%的人生活在媒體環境不自由的國家和地區，另外42%的人口也只享有部分新聞自由，45%的人生活在媒體環境不自由的國家和地區，全球新聞自由跌至13年來的最低水準。
在這份報告中，臺灣的得分為25分，稍好於上一年的全球第44名，被自由之家列入新聞自由國家之列，在全球的排名第39位，亞太地區第6，新聞自由在亞太地區排名第一的國家是帛琉，其在全球的排位是第9位。
日本的得分為27分，排在第48位。韓國的得分是34分，排名66。北韓排名倒數第二，被認為是全球新聞最不自由的10個國家之一。
(中時電子報)
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