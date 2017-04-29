注意！5月1日新制實施道路駕駛考照

106年5月1日開始起實施道路駕駛考照新制。（葉書宏翻攝）

公路主管機關為要讓汽車駕駛人取得駕照後，具備開車上路的能力與信心，並培養正確的駕駛習慣及落實行車禮儀，自105年3月起開始試辦道路駕駛考照，目前已有近9成駕訓班參與試辦，並將於106年5月1日開始起實施道路駕駛考照新制。

臺北區監理所表示5月1日實施新制後，民眾申請小型車考照需經筆試及路考，路考包括「場考」及「道路駕駛考驗」，應考人先「場考」及格再進行「道路駕駛考驗」，如「場考」不及格，不得參加「道路駕駛考驗」。路考不及格，7天後可再報名考試，「場考」成績得比照筆試成績，予以保留1年。

新增道路駕駛考驗後，因考驗時間較長，臺北區監理所呼籲民眾多加利用網路預約考照（監理服務網https://www.mvdis.gov.tw）服務，以節省等候時間。

考試方式：筆試、場考及道路駕駛考驗，前項通過後才能進行下一項考試。申請考照費用：筆試225元，路考225元，小型車路考之場考及道路駕駛考驗各按4公升95無鉛汽油之市價收費。

考試內容：筆試85分及格，範圍含肇事預防、交通法規、急救常識、交通安全常識及行車安全檢查與維護等；場考70分及格，範圍含倒車入庫、平行路邊停車、曲線進退、鐵路平交道、換檔穩定測試及上下坡道等。

道路駕駛考驗70分及格，範圍含交岔路口、行人穿越道線、路邊臨時停車、車道行駛、變換車道、路口轉彎（或迴車）等；重點項目：行車前檢查、上、下車開車門前應留意側後方有無人車通過（下車應以2段式開門）、轉彎或變換車道時應顯示方向燈及擺頭查看、依標誌標線號誌行駛等。

考試所需時間：筆試約20至30分鐘；路考約30分鐘，含場考及道路駕駛考驗。

(中時)