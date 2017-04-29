臺藝大表演藝術列車 艋舺公園廣場30日登場
國立臺灣藝術大學主辦的「臺藝大表演藝術列車-全民美育旗艦計畫」開幕秀，將於4月30日下午4時20分，在台北市香火鼎盛的萬華龍山寺艋舺公園廣場上登場，上演一場鑼鼓喧天、別開生面的快閃活動。
在獅鼓、堂鼓震天的節奏中，結合日常生活的鍋碗瓢盆，以及傳統樂器的嗩吶笛笙，穿插年輕學子耍拳舞劍的武術橋段，熱鬧登場。
臺藝大陳志誠校長表示，打造美感層次豐富的生活環境，讓藝術無所不在，是教育部「全民美育旗艦計畫」的宗旨，也是「臺藝大表演藝術列車」承載的夢想，冀望透過將優質的表演帶入臺灣大小城鄉，和廣大的民眾一起分享藝術的美好。
為期一年的「臺藝大表演藝術列車」，將以兩個系列活動為主軸，一為「藝術宅急便」快閃系列—結合國樂、音樂、戲劇、舞蹈的優質表演活動，但以最平易近人的跨領域快閃活動形式，結合節慶特色，於廟埕、於河畔，於鬧市、於田園，深入街頭巷弄。
「樂舞縱貫線」系列活動，臺藝大表演藝術學院師生將以「藝術宣導列車」、「偏鄉學校推廣列車」、「慈善關懷列車」、「跨領域科技劇場列車」，啟動環島播種工程，循著「臺藝大表演藝術列車」的軌跡，將藝術的種子拋向高山偏鄉、拋向弱勢族群。
繼精采熱鬧的龍山寺快閃之後，「臺藝大表演藝術列車」於6月23至24日，將繼續在基隆市立文化中心上演「跨領域科技劇場列車-老師，謝謝您！」，臺藝大歡迎全國民眾，隨著「臺藝大表演藝術列車」一同擁抱藝術的美好。
(中時)
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