NBA》溜馬出局 大鳥伯德辭去總裁職務
根據「沃神」爆料以及各方消息確認，季後賽首輪遭騎士隊橫掃之後，溜馬總裁大鳥伯德決定卸下職務，由球隊總管普利查德(Kevin Pritchard)接任。溜馬近兩季於季後賽首輪出局，不過在2013、2014年連兩度殺進東區決賽。
身為塞爾提克的傳奇球星，大鳥伯德退役後效力溜馬20年之久，起初他擔任總教練(1997-2000)，這3季溜馬都闖進東區決賽，首次為喬丹領軍的公牛所阻(1997-98)，最後一季則勇闖進總冠軍戰(1999-2000)，敗給湖人隊。
2003年伯德改任管理職務，並獲選聯盟2012年度最佳總管，之後他短暫卸下職務，於隔年回歸。伯德的才幹無庸置疑，他獲得過年度MVP、最佳教練(1997-98)、最佳總管，是聯盟史上唯一達成這項紀錄的傳奇人物。
溜馬雖是小市場球隊，在伯德的經營下仍能維持競爭力，但屢屢為詹姆斯所阻。在最近6次的季後賽，有4次是敗於詹姆斯(包括熱火、騎士)之手。伯德去年底滿60歲，這次離職與他的健康狀況無關，他可能會改任球隊顧問，不會離開溜馬。
陣中球星保羅喬治近來對於溜馬的挫敗有些不滿，伯德的離職也可能會影響到他的去留。詳細情況伯德預定在下周的記者會正式對外說明。
(中時電子報)
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