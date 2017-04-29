駭客假冒台灣廣達 谷歌、臉書被騙30億元
網路詐騙當道，駭客也無所不在，但被騙的不只是市井小民甚至連網路大公司也深受其害，有美國媒體揭露，一名外籍駭客利用台灣廣達電腦(Quanta Computer)的名義騙過谷歌(google)和臉書(facebook)，得手近美金一億元(台幣約30億)。
美國司法部表示三月份，破獲一起立陶宛籍網路駭客詐騙事件，有數家網路公司受害近一億美金，但並未透露是誰。
財富(Fortune)」雜誌發布的最新資料揭示了內情，這兩家公司是谷歌(Google)和臉書(Facebook)。
據了解，這名40多歲立陶宛駭客名為瑞馬索卡斯(Evaldas Rimasauskas)，從2013年便冒充台灣廣達電腦(Quanta Computer)，以偽造的電郵地址、發票、公司印章甚至偽造各種高層的簽名，博取臉書和谷歌的信任，在兩年多時間內詐騙了1億美元。資金流入世界各地的多個銀行帳戶，包括在拉脫維亞，斯洛伐克和香港。
媒體報導，這種網路詐騙很常見，只是敢在太歲爺上動土，以臉書還有谷歌為對象的例子並不多見。臉書和谷歌聲稱自己已經追回大部分款項，Google發言人稱：「我們收回款項，我們很高興這個問題得到解決」，Facebook發言人也強調他們很快收回了大部分款項。
(中時電子報)
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