莎拉波娃連勝：我以球場表現自清
由禁賽復出的俄國女將莎拉波娃闖進8強後又以直落二打敗康塔薇，殺進斯圖加特女網準決賽。顯然有些女選手不肯放過她，布夏、沃妹不斷吐槽她，但莎娃不打算再回應，她表示「將以成績來說明一切」。
對於世界反禁藥組織(WADA)而言，揪出莎拉波娃這樣的球星是他們的一大勝仗，國際網總29日宣布將加強掃蕩禁藥的力度，今年的檢驗次數將從去年的4899次增加到8000次，更多的樣本將被長期保存以供日後重驗。
莎拉波娃當初辯稱她長期使用的是醫療用藥，但是她拿不出醫療豁免的證明。去年爆發俄國駭客事件後，許多非俄國運動員的用藥資訊遭到外洩，包括男網「蠻牛」納達爾與女網威廉絲姊妹皆被指稱用藥，不過他們都有醫療豁免權，這也引起了一些「合法用藥」的論戰。
「真正重要的只有我在球場的表現，除此之外我沒什麼可說的。」話雖如此，在爆發這種事件，加上俄國運動員禁藥頻傳，即使證明自己身手不減，莎娃想挽回形象也不容易。她當時遭禁賽15個月，憑著過去累積的名氣，大會仍以外卡身分邀請她參賽。
(中時電子報)
關鍵字：莎拉波娃
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