從歷史建築尋記憶「破碎的神聖」展 串起「灣生」情
原來不只台北有「建成國小」，在日本也曾有同名的「建成小學」，而這座學校是「灣生」所建立的！從歷史建築裡，不只有傅科的「空間／權力」，所承載的可能是更多一段段情感、人的記憶、多元文化。
「破碎的神聖」展從台北當代館串連了空總創新基地，從這兩座具有歷史意義的台北建築裡，從自己的環境、經驗出發，思索集體與個體、過去與未來，一個個大哉問裡反思人們存在的意義。
●承載個體生命與集體意識的場域
「破碎的神聖」為法國人類學家馬克‧歐傑（Marc Augé），在觀察巴黎地鐵時所提出的概念，指的是每個人對於那些曾有過政治、社會文化和歷史意義的輝煌場域，產生的某種歷史和國族認同的意識形態。
如今這種集體意識，成為人們共同的歷史參照，或成為個體本身過往零星的記憶，而場域生成的集體意識並不會那麼快消逝，但會逐漸失去詮釋它的能力；在社會文化層面上，富有歷史意涵的空間，已走向破碎的神聖場域。
●沒有「虛假」的灣生 在日本建立起另座「建成小學」
今年出版界大事，《灣生回家》肯定榜上有名，從催人淚下的自傳小說，最終卻傳出作者身份造假，讀者眼鏡碎一地，留下的卻是從鄉愁衍生的騙局。然而，在真實歷史中，的確有一群「灣生」，他們認為「台灣」才是他們的故鄉。
常到台北當代館的人應該都知道，這座紅瓦建築原是隔壁「建成國小」的一部份。此次在當代館前，搭建起一棟「木造小屋」，在這裡有灣生爺爺奶奶的真實紀錄。「破碎的神聖」展中針對當代館進行文件、歷史照片的蒐集和採訪影像拍攝，一部分勾勒出在不同時代中，建築空間所承載功能與民眾之間的關係。
另一部分敘述當代館與在日本成立的「建成小學校校友會」，兩個異地空間的歷史脈絡，並採訪三位建成尋常小學校的校友及後代，也是曾在台灣居住過的「灣生」，藉由影像拼湊出人與建成小學校在時代中流轉的記憶、際遇和關係。
●台北當代X空總基地 探討集體／個體認同
「破碎的神聖」展藉由台北當代藝術館和空總創新基地，這兩個在展演空間的特質和象徵意義上分別具有代表性的場地，透過藝術作品的回應與提問，展開對於集體/個體認同的對話。
此外，空總創新基地展出的作品，則思索了國家政治、知識權力如何在個體身上產生破碎的身份認同，以及錯誤轉譯的可能，並探討歷史的知識權力與建構，又是如何被認知、述說和討論。
●2017博物館日 歷史古蹟說故事
展期間適逢518博物館日，今年國際博物館協會(ICOM)訂定主題為「博物館與有爭議的歷史：博物館講述難以言說的歷史」，內容關注博物館所發揮的社會作用：博物館努力造福社會，致力於成為促進人類和諧共處的重要場所。
屆時策展人賴依欣5月21日的下午1:30，進行一場導覽小旅行，從當代館出發連結至空總創新基地，解說建築空間歷史特色和藝術展演的場域特質。歡迎大小朋友共襄盛舉，不只是用眼「去看展」，也從腳踏實地裡去感受「建築的溫度」，用心回想「老祖宗的智慧」，當我們在進行歷史回顧時，我們也正在寫歷史、創造未來！
「破碎的神聖」展
時間： 04 / 29（六）- 06 / 11（日）
場地：台北當代藝術館實驗展場、空總創新基地
(中時電子報)
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