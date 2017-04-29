從歷史建築尋記憶「破碎的神聖」展 串起「灣生」情

目前在台北當代館前的「小木屋」裡，透過影像、聲音記錄了「灣生」爺爺奶奶對台灣的記憶與美好。（林宜靜 攝）

原來不只台北有「建成國小」，在日本也曾有同名的「建成小學」，而這座學校是「灣生」所建立的！從歷史建築裡，不只有傅科的「空間／權力」，所承載的可能是更多一段段情感、人的記憶、多元文化。

黃思農 再拒劇團〈其境他方〉。（當代館提供）

「破碎的神聖」展從台北當代館串連了空總創新基地，從這兩座具有歷史意義的台北建築裡，從自己的環境、經驗出發，思索集體與個體、過去與未來，一個個大哉問裡反思人們存在的意義。

邱承宏〈尺寸因空間而定〉。（當代館提供）

●承載個體生命與集體意識的場域

「破碎的神聖」為法國人類學家馬克‧歐傑（Marc Augé），在觀察巴黎地鐵時所提出的概念，指的是每個人對於那些曾有過政治、社會文化和歷史意義的輝煌場域，產生的某種歷史和國族認同的意識形態。

沈莘+May Heek 談論創作〈風景心境〉空間裝置。（林宜靜 攝）

如今這種集體意識，成為人們共同的歷史參照，或成為個體本身過往零星的記憶，而場域生成的集體意識並不會那麼快消逝，但會逐漸失去詮釋它的能力；在社會文化層面上，富有歷史意涵的空間，已走向破碎的神聖場域。

常到台北當代館的人應該都知道，這座紅瓦建築原是隔壁「建成國小」的一部份。（圖為蔡文章〈一號木屋〉林宜靜 攝）

●沒有「虛假」的灣生 在日本建立起另座「建成小學」

今年出版界大事，《灣生回家》肯定榜上有名，從催人淚下的自傳小說，最終卻傳出作者身份造假，讀者眼鏡碎一地，留下的卻是從鄉愁衍生的騙局。然而，在真實歷史中，的確有一群「灣生」，他們認為「台灣」才是他們的故鄉。

獲奬無數感人熱淚的《灣生回家》作者和紀錄片出品人的田中實加，被揭發在網路上截圖盜圖，也被質疑偽造身世，日前她終於到遠流出版社認錯。（本報系記者 粘耿豪攝）

常到台北當代館的人應該都知道，這座紅瓦建築原是隔壁「建成國小」的一部份。此次在當代館前，搭建起一棟「木造小屋」，在這裡有灣生爺爺奶奶的真實紀錄。「破碎的神聖」展中針對當代館進行文件、歷史照片的蒐集和採訪影像拍攝，一部分勾勒出在不同時代中，建築空間所承載功能與民眾之間的關係。

Chris Shen 克里斯・沈〈尺寸因空間而定〉（當代館展間照）。（當代館提供）

另一部分敘述當代館與在日本成立的「建成小學校校友會」，兩個異地空間的歷史脈絡，並採訪三位建成尋常小學校的校友及後代，也是曾在台灣居住過的「灣生」，藉由影像拼湊出人與建成小學校在時代中流轉的記憶、際遇和關係。

一張泛舊老照片裡承載了許多人的記憶。（林宜靜 翻攝）

張立〈戰鬥之城場景 學校〉複合媒材。（當代館提供）

●台北當代X空總基地 探討集體／個體認同

「破碎的神聖」展藉由台北當代藝術館和空總創新基地，這兩個在展演空間的特質和象徵意義上分別具有代表性的場地，透過藝術作品的回應與提問，展開對於集體/個體認同的對話。

郭俞平〈為誰而戰〉 空總展間照。（當代館提供）

此外，空總創新基地展出的作品，則思索了國家政治、知識權力如何在個體身上產生破碎的身份認同，以及錯誤轉譯的可能，並探討歷史的知識權力與建構，又是如何被認知、述說和討論。

林仁達作品現場展間照。（當代館提供）

●2017博物館日 歷史古蹟說故事

展期間適逢518博物館日，今年國際博物館協會(ICOM)訂定主題為「博物館與有爭議的歷史：博物館講述難以言說的歷史」，內容關注博物館所發揮的社會作用：博物館努力造福社會，致力於成為促進人類和諧共處的重要場所。

曾伯豪〈日日新〉（空總展間照）。（當代館提供）

「破碎的神聖」展。（當代館提供）

屆時策展人賴依欣5月21日的下午1:30，進行一場導覽小旅行，從當代館出發連結至空總創新基地，解說建築空間歷史特色和藝術展演的場域特質。歡迎大小朋友共襄盛舉，不只是用眼「去看展」，也從腳踏實地裡去感受「建築的溫度」，用心回想「老祖宗的智慧」，當我們在進行歷史回顧時，我們也正在寫歷史、創造未來！

「破碎的神聖」展

時間： 04 / 29（六）- 06 / 11（日）

場地：台北當代藝術館實驗展場、空總創新基地

(中時電子報)